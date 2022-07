München (epd). Die Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern fördert in diesem Jahr 23 ehrenamtliche Projekte. Wie das Sozialministerium am Montag bekannt gab, erhielten die ausgewählten Projekte zum Thema "Gesellschaftliche Vielfalt" eine Starthilfe in Höhe von insgesamt 175.000 Euro. Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU), die auch Vorstandsvorsitzende der Zukunftsstiftung ist, würdigte das Engagement und die Ideen der Ehrenamtlichen. Sie betonte, dass das Ehrenamt eine der "wichtigsten Ressourcen des sozialen Bayern" sei, bei der Förderung aber nicht das Geld im Mittelpunkt stehe, sondern die "ungebrochene Bereitschaft der Menschen in unserem Land".

Die Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern wurde 2018 als gemeinnützige Stiftung gegründet und fördert Projekte, Initiativen, Organisationen und Vereine, die mit innovativen Konzepten und Ideen durch ehrenamtlichen Einsatz das Gemeinwohl stärken. Die nächste Projektausschreibung soll im Januar 2023 starten.