Hilpoltstein (epd). Der bayerische Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) und das bayerische Umweltministerium haben 259 Kitas im Freistaat den Titel "Ökokids" verliehen. Damit werden Krippen, Kindergärten, Großtagespflegen und Horte ausgezeichnet, die sich mit wichtigen Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen, teilte der LBV am Montag in Hilpoltstein mit. Die nordbayerischen Einrichtungen erhalten das Siegel am Montag (13. November) von Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) im Rahmen einer Fachtagung in Nürnberg. Die Verleihung für die südbayerischen Einrichtungen fand bereits am 8. November in München statt.

"Auch wenn der Fachkräftemangel in den bayerischen Kitas nach wie vor zu spüren ist, sind in diesem Jahr wieder viele spannende und kreative Projekte entstanden", sagte LBV-Projektleiterin Carmen Günnewig. Dies beweise einmal mehr die hohe Brisanz des Themas Nachhaltigkeit in der Gesellschaft. In diesem Jahr hätten die Einrichtungen sehr oft das Thema Ernährung und eigener Anbau gewählt, hieß es weiter. Auch das Thema Müll und Müllvermeidung sei sehr präsent.

Der Titel "ÖkoKids - Kindertageseinrichtung Nachhaltigkeit" wurde in diesem Jahr zum 13. Mal verliehen. Die vielen ÖkoKids-Projekte zeigten, wie vielfältig die Möglichkeiten seien, Bildung für nachhaltige Entwicklung im frühkindlichen Bereich umzusetzen, sagte Günnewig. Es gehe darum, Nachhaltigkeit in den Kita-Alltag zu verankern und die gesamte Einrichtung mit Träger, Eltern und pädagogischen Fachkräften mit ins Boot zu holen. Die eingereichten Projekte wurden von einer Jury aus Vertreterinnen des Umweltministeriums, des Sozialministeriums und des LBV bewertet.