Pappenheim (epd). 280.000 Euro aus der Fraktionsinitiative des Bayerischen Landtags von CSU und Freien Wählern soll das Evangelische Bildungs- und Tagungszentrum Pappenheim (EBZ) bekommen. Wie das EBZ am Montag mitteilte, seien die Mittel eine Anschubfinanzierung, um die Einrichtung weiter zur bayerischen Jugendbildungsstätte auszubauen.

Der Leiter des EBZ, Christian Söllner, sagte, man bekomme damit "mehr Spielraum, um die inhaltliche Arbeit für junge Menschen auszubauen". Das EBZ Pappenheim sei im Jahr 2024 offiziell zur bayerischen Jugendbildungsstätte ernannt worden. Damit seien aber keine finanziellen Mittel verbunden gewesen, heißt es in der Mitteilung.

Im Doppelhaushalt 2026/2027 stellen die Landtagsfraktionen von CSU und Freien Wählern den Angaben nach mehr als 110 Millionen Euro für 600 Projekte zur Verfügung. Das Geld werde abzüglich einer Haushaltssperre von 10 Prozent ausbezahlt.