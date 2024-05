Fürth, Schweinfurt (epd). In Bayern sind im vergangenen Jahr 4,6 Prozent mehr Wohnungen fertiggestellt worden als 2022. So wurden 2023 insgesamt 65 770 Wohnungen im Freistaat als bezugsfertig gemeldet, 2022 waren es 62 865 Wohnungen, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Freitag mit. Bereits im Vorjahr war die Zahl der fertig gestellten Wohnungen gestiegen.

Das größte Plus gab es den Angaben zufolge mit 15,6 Prozent in neuen Zweifamilienhäusern. Im Geschosswohnungsbau erhöhte sich die Zahl fertiggestellter Wohnungen 2023 um 10,9 Prozent. Einen Rückgang um 7,4 Prozent gab es bei Baumaßnahmen an bestehenden Wohngebäuden.

Der Regierungsbezirk mit dem größten Plus an neu geschaffenen Wohnungen im Jahr 2023 war die Oberpfalz mit einer Steigerung von 23,9 Prozent. Es folgten Oberfranken mit 22,5 Prozent und Oberbayern mit 10,3 Prozent. In über der Hälfte der bezugsfertig gemeldeten Wohnungen im Freistaat (54,5 Prozent) wird erneuerbare Energie als primäre Heizenergie verwendet.