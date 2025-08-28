Kitzingen (epd). Der 5. Ökumenische Schwanberg-Pilgertag am 27. September steht unter dem Motto "Kopfüber in die Hoffnung". Hoffnung könne Rückenwind bekommen durch Menschen, Situationen und Worte, teilte das evangelische Dekanat Kitzingen am Donnerstag mit. Gemeinsam pilgere man aus verschiedenen Richtungen kommend und auf unterschiedlichen Wegen zu Fuß, mit dem Rad, Rollstuhl oder Kinderwagen hinauf auf den Schwanberg zum gemeinsamen Gottesdienst, der um 16 Uhr im Schlosspark beginnt. Eingeladen haben unter anderem die evangelischen Dekanate Kitzingen, Castell und Markt Einersheim, das Bistum Würzburg sowie die Communität Casteller Ring. Eine Anmeldung ist bis zum 20. September erforderlich.