Termine im Januar 2026

  • 01.01.2026 - Jahreslosung “Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu!” (Offb. 21,5)
  • 05.01.2026 - 150. Geburtstag Konrad Adenauer
  • 06.01.2026 - Epiphanias
  • 19.01.2026 - 450. Todestag Hans Sachs
  • 23.01.2026 - 40. Todestag Joseph Beuys
  • 24.01.2026 - Tag der Komplimente
  • 24.01.2026 - 250. Geburtstag E.T.A. Hoffmann
  • 27.01.2026 - Internationaler Tag zum Gedenken an die Opfer des Holocaust

Termine im Februar 2026

  • 01.02.2026 - 50. Todestag Werner Heisenberg
  • 04.02.2026 - 120. Geburtstag Dietrich Bonhoeffer
  • 06.02.2026 - Kunstsymposium der ELKB „Ist das Kunst oder kann das weg?“ auf der Veste Coburg
  • 18.02.2026 -  Messe f.r.e.e. in München bis 22.2.
  • 18.02.2026 - Klimafasten.de
  • 18.02.2026 - 7 Wochen ohne
  • 24.02.2026 - Jahrestag Angriff auf die Ukraine
  • 26.02.2026 - Equal Pay Day

Termine im März 2026

  • 01.03.2026 - Fastenaktion "Füreinander einstehen in Europa"
  • 01.03.2026 - 50 Jahre Frauenordination
  • 01.03.2026 - Equal Care day
  • 04.03.2026 - Equal pay day
  • 06.03.2026 - Weltgebetstag Nigeria unter dem Motto „Kommt! Bringt eure Last.“ (Matthäus 11,28-30)
  • 08.03.2026 - Internationaler Frauentag
  • 08.03.2026 - Kommunalwahlen in Bayern (Aktion Unser Starkes Kreuz)
  • 16.03.2026 - Internationale Woche gegen Rassismus 16.-29.3.
  • 16.03.2026 - Frühjahrssammlung der Diakonie 16.-22.3.
  • 21.03.2026 - Internationaler Tag gegen Rassismus
  • 22.03.2026 - Frühjahrstagung der Landessynode 22.-26.3.

Termine April 2026

  • 21.04.2026 - 100. Geburtstag Elisabeth II.
  • 29.04.2026 - 75. Todestag Ludwig Wittgenstein

Termine Mai 2026

  • 10.05.2026 - Muttertag
  • 11.05.2026 - Kur- und Urlauberseelsorgetagung in Augsburg bis 12.5.
  • 14.05.2026 - Katholikentag in Würzburg
  • 14.05.2026 - Himmelfahrt / Pfingsten
  • 14.05.2026 - Landesjugendkonvent der EJB
  • 24.05.2026 - 85. Geburtstag Bob Dylan
  • 25.05.2026 - Bayerischer Kirchentag am Hesselberg
  • 26.05.2026 - 50. Todestag Martin Heidegger
  • 27.05.2026 - 350. Todestag Paul Gerhard

Termine Juni 2026

  • 01.06.2026 - Pride Month / CSD-Beteiligung
  • 01.06.2026 - 100. Geburtstag Marilyn Monroe
  • 01.06.2026 - Internationaler Kindertag
  • 10.06.2026 - 100. Todestag Antoni Gaudí
  • 11.06.2026 - Beginn der Fußball WM in den USA, Mexiko und Kanada
  • 23.06.2026 - Tag der Autobahnkirchen
  • 25.06.2026 - 100. Geburtstag Ingeborg Bachmann
  • 26.06.2026 - einfach heiraten

Termine Juli 2026

  • 07.07.2026 - 50. Todestag Gustav Heinemann
  • 19.07.2026 - Schwanberg-Tag

Termine August 2026

  • 08.08.2026 - Augsburger Friedensfest
  • 09.08.2026 - Israelsonntag
  • 12.08.2026 - Sonnenfinsternis über Nord- und Mitteleuropa 
  • 13.09.2026 - Tag des offenen Denkmals
  • 15.09.2026 - Schulanfang Bayern
  • 19.09.2026 - Bayerische Demenzwoche 19.-28.9.
  • 19.09.2026 - Wiesn-Auftakt
  • 20.09.2026 - Weltkindertag
  • 27.09.2026 - Interkulturelle Woche 27.9.-4.10.

Termine Oktober 2026

  • 02.10.2026 - Tag des Flüchtlings
  • 03.10.2026 - Tag der deutschen Einheit
  • 03.10.2026 - Tag der offenen Moschee
  • 03.10.2026 - 800. Todestag Franz von Assisi
  • 25.10.2026 - Ende der Sommerzeit
  • 31.10.2026 - Reformationstag

Termine November 2026

  • 01.11.2026 - Herbsttagung der Landessynode
  • 08.11.2026 - EKD-Synode bis 11.11.
  • 09.11.2026 - Friedensdekade 9.-18.11.
  • 11.11.2026 - Martinstag
  • 15.11.2026 - Volkstrauertag
  • 18.11.2026 - Buß- und Bettag
  • 29.11.2026 - Brot für die Welt

Termine Dezember 2026

  • 10.12.2026 - Tag der Menschenrechte
  • 13.12.2026 - Friedenslicht aus Bethlehem
  • 29.12.2026 - 100. Todestag Rainer Maria Rilke

 

Die Liste der Themen und Termine entsteht jährlich im Campus Kommunikation der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Anregungen und Ergänzungen bitte an unsere Redaktion mailen.