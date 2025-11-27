Termine im Januar 2026
- 01.01.2026 - Jahreslosung “Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu!” (Offb. 21,5)
- 05.01.2026 - 150. Geburtstag Konrad Adenauer
- 06.01.2026 - Epiphanias
- 19.01.2026 - 450. Todestag Hans Sachs
- 23.01.2026 - 40. Todestag Joseph Beuys
- 24.01.2026 - Tag der Komplimente
- 24.01.2026 - 250. Geburtstag E.T.A. Hoffmann
- 27.01.2026 - Internationaler Tag zum Gedenken an die Opfer des Holocaust
Termine im Februar 2026
- 01.02.2026 - 50. Todestag Werner Heisenberg
- 04.02.2026 - 120. Geburtstag Dietrich Bonhoeffer
- 06.02.2026 - Kunstsymposium der ELKB „Ist das Kunst oder kann das weg?“ auf der Veste Coburg
- 18.02.2026 - Messe f.r.e.e. in München bis 22.2.
- 18.02.2026 - Klimafasten.de
- 18.02.2026 - 7 Wochen ohne
- 24.02.2026 - Jahrestag Angriff auf die Ukraine
- 26.02.2026 - Equal Pay Day
Termine im März 2026
- 01.03.2026 - Fastenaktion "Füreinander einstehen in Europa"
- 01.03.2026 - 50 Jahre Frauenordination
- 01.03.2026 - Equal Care day
- 04.03.2026 - Equal pay day
- 06.03.2026 - Weltgebetstag Nigeria unter dem Motto „Kommt! Bringt eure Last.“ (Matthäus 11,28-30)
- 08.03.2026 - Internationaler Frauentag
- 08.03.2026 - Kommunalwahlen in Bayern (Aktion Unser Starkes Kreuz)
- 16.03.2026 - Internationale Woche gegen Rassismus 16.-29.3.
- 16.03.2026 - Frühjahrssammlung der Diakonie 16.-22.3.
- 21.03.2026 - Internationaler Tag gegen Rassismus
- 22.03.2026 - Frühjahrstagung der Landessynode 22.-26.3.
Termine April 2026
- 21.04.2026 - 100. Geburtstag Elisabeth II.
- 29.04.2026 - 75. Todestag Ludwig Wittgenstein
Termine Mai 2026
- 10.05.2026 - Muttertag
- 11.05.2026 - Kur- und Urlauberseelsorgetagung in Augsburg bis 12.5.
- 14.05.2026 - Katholikentag in Würzburg
- 14.05.2026 - Himmelfahrt / Pfingsten
- 14.05.2026 - Landesjugendkonvent der EJB
- 24.05.2026 - 85. Geburtstag Bob Dylan
- 25.05.2026 - Bayerischer Kirchentag am Hesselberg
- 26.05.2026 - 50. Todestag Martin Heidegger
- 27.05.2026 - 350. Todestag Paul Gerhard
Termine Juni 2026
- 01.06.2026 - Pride Month / CSD-Beteiligung
- 01.06.2026 - 100. Geburtstag Marilyn Monroe
- 01.06.2026 - Internationaler Kindertag
- 10.06.2026 - 100. Todestag Antoni Gaudí
- 11.06.2026 - Beginn der Fußball WM in den USA, Mexiko und Kanada
- 23.06.2026 - Tag der Autobahnkirchen
- 25.06.2026 - 100. Geburtstag Ingeborg Bachmann
- 26.06.2026 - einfach heiraten
Termine Juli 2026
- 07.07.2026 - 50. Todestag Gustav Heinemann
- 19.07.2026 - Schwanberg-Tag
Termine August 2026
- 08.08.2026 - Augsburger Friedensfest
- 09.08.2026 - Israelsonntag
- 12.08.2026 - Sonnenfinsternis über Nord- und Mitteleuropa
- 13.09.2026 - Tag des offenen Denkmals
- 15.09.2026 - Schulanfang Bayern
- 19.09.2026 - Bayerische Demenzwoche 19.-28.9.
- 19.09.2026 - Wiesn-Auftakt
- 20.09.2026 - Weltkindertag
- 27.09.2026 - Interkulturelle Woche 27.9.-4.10.
Termine Oktober 2026
- 02.10.2026 - Tag des Flüchtlings
- 03.10.2026 - Tag der deutschen Einheit
- 03.10.2026 - Tag der offenen Moschee
- 03.10.2026 - 800. Todestag Franz von Assisi
- 25.10.2026 - Ende der Sommerzeit
- 31.10.2026 - Reformationstag
Termine November 2026
- 01.11.2026 - Herbsttagung der Landessynode
- 08.11.2026 - EKD-Synode bis 11.11.
- 09.11.2026 - Friedensdekade 9.-18.11.
- 11.11.2026 - Martinstag
- 15.11.2026 - Volkstrauertag
- 18.11.2026 - Buß- und Bettag
- 29.11.2026 - Brot für die Welt
Termine Dezember 2026
- 10.12.2026 - Tag der Menschenrechte
- 13.12.2026 - Friedenslicht aus Bethlehem
- 29.12.2026 - 100. Todestag Rainer Maria Rilke
Die Liste der Themen und Termine entsteht jährlich im Campus Kommunikation der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Anregungen und Ergänzungen bitte an unsere Redaktion mailen.