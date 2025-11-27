Kommentar Leben im Algorithmus

Perfekte Wohnungen, glatte Haut, Rabattcodes überall: Instagram verkauft uns ein Leben, das es so gar nicht gibt – und lässt uns glauben, wir hätten zu wenig. Wie Money Dysmorphia entsteht und wie wir uns davon lösen. Ein Kommentar von Micha Götz.

Lesezeit: 4 Minuten

