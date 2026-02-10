Amberg (epd). Seit 50 Jahren dürfen in der bayerischen Landeskirche Frauen Pfarrerinnen werden. Die ersten beiden waren am 4. April 1976 Liesel Bruckner aus Amberg und Käthe Rohleder aus Fürth. Aus diesem Anlass feiere die evangelische Kirche in Amberg vom 6. bis 8. März die Frauen und zeige, wie wichtig "die Solidarität untereinander auch über die eigene Kirche und Konfession hinaus" sei, teilte eine Kirchensprecherin am Dienstag mit.

Auftakt mache ein Abend-Gottesdienst zum Weltgebetstag am 6. März in der Erlöserkirche Amberg. Der Weltgebetstag ist die größte und älteste ökumenische Frauenbewegung, die jedes Jahr auf der ganzen Welt gefeiert wird. Am 7. März wird laut Mitteilung in der Paulanerkirche eine Ausstellung mit Vortrag zu Liesel Bruckner (1912-1999) eröffnet, die eine beeindruckende Frau und Theologin gewesen sei und lange Jahre das Gemeindeleben der Paulanerkirche prägte.

Festgottesdienst mit Frauen aus Kirche, Stadt und Landkreis

Am Weltfrauentag (8. März) findet um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst mit den Pfarrerinnen des Dekanats Cham/Sulzbach-Rosenberg/Weiden, Dekanin Ulrike Dittmar und verschiedenen Frauenverbänden der Stadt und des Landkreises in der Paulanerkirche statt.