München (epd). Die Online-Audio-Nutzung in Deutschland erreicht einen Höchstwert. 52 Millionen Menschen ab 14 Jahren hören zumindest gelegentlich Musikstreaming, Webradio, Podcasts oder Hörbücher. Das geht aus dem Online-Audio-Monitor 2024 hervor, der am Donnerstag in München von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien vorgestellt wurde.

Die gelegentliche Nutzung stieg demnach im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozentpunkte auf 74 Prozent. Auch die regelmäßige Nutzung von Online-Angeboten nahm um drei Prozentpunkte zu. Zwei Drittel der Menschen ab 14 Jahren hören diese mindestens einmal im Monat.

Die häufige Online-Audio-Nutzung legte laut Audio-Monitor ebenfalls um drei Prozentpunkte zu. Fast 44 Prozent der Menschen ab 14 Jahren nutzen täglich oder fast täglich Online-Audio-Angebote. 23 Prozent hören fast täglich Webradio, 27 Prozent streamen fast täglich Musik, 8 Prozent hören fast täglich Podcasts, und 6 Prozent hören fast täglich Hörbücher über das Internet.

93 Prozent derjenigen, die regelmäßig, also mindestens einmal im Monat, Online-Audio-Inhalte nutzen, hören diese im Haus, 85 Prozent außer Haus. Die Online-Audio-Nutzung im Auto bleibt laut Audio-Monitor mit 61 Prozent die häufigste Nutzungssituation.

Bei den Befragten steht nach Angaben des Online-Audio-Monitors nach wie vor Musikstreaming mit 66 Prozent an erster Stelle. Dahinter folgt Webradio mit 56 Prozent. Gut ein Drittel beziehungsweise fast 25 Millionen Menschen ab 14 Jahren hören gelegentlich Podcasts oder Radiosendungen auf Abruf. Bei Hörbüchern und Hörspielen steigt die Nutzung über das Internet um drei Prozentpunkte auf 27 Prozent.

Beim diesjährigen Online-Audio-Monitor wurden die Hörer erstmals nach ihren Nutzungsmotiven gefragt. Demzufolge werden Online-Audio-Formate besonders häufig gehört, um die Stimmung zu heben und zu entspannen (84 Prozent der regelmäßigen Nutzer). Auch ist Online-Audio inzwischen für fast drei Viertel der regelmäßigen Hörer (73 Prozent) fester Bestandteil ihres Alltags. Zwei Drittel nutzen Online-Audio-Formate, um sich zu informieren. Ebenso vielen dient Online-Audio als persönlicher Ratgeber und als Inspirationsquelle.

Der Online-Audio-Monitor untersucht die Online-Audio-Nutzung der ab 14-Jährigen in Deutschland. Dafür wurden nach Angaben der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien vom 29. April bis zum 28. Mai 5.759 Interviews via Telefon und Internet geführt.