Hilpoltstein (epd). Für ihr Engagement für Umwelt und Nachhaltigkeit im vergangenen Schuljahr sind 668 Schulen in Bayern mit dem Titel "Umweltschule in Europa/Internationale Nachhaltigkeitsschule" ausgezeichnet worden. "Die Umweltschulen in Bayern engagieren sich für eine nachhaltige Zukunft und motivieren die nächsten Generationen, Verantwortung für unseren Planeten zu übernehmen", sagte Daniela Nees, Landeskoordinatorin des bayerischen Naturschutzverbands LBV laut Mitteilung. Die Projekte und Initiativen für mehr Klima- und Naturschutz seien ein wichtiger Schritt in Richtung eines umweltbewussteren und demokratischen Miteinanders, sagte Nees. Die Schulen werden die Auszeichnung nun ein Jahr lang tragen.

Besonders im Fokus gestanden hätten im letzten Schuljahr die Herausforderungen durch Fast Fashion, das Müllproblem und die Europawahlen, sagte Nees. Initiativen wie Kleidertauschmärkte hätten einen bewussteren Umgang mit Kleidung gefördert und auf die enorme Ressourcenverschwendung der Modebranche aufmerksam gemacht. Anlässlich der Europawahlen seien demokratische Prozesse im schulischen Kontext beleuchtet worden.

Für eine Auszeichnung für das laufende Schuljahr 2024/2025 können sich Schulen aller Schularten noch bis zum 20. November anmelden. Sie haben dann bis zum Ende des Schuljahres Zeit, ihre gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern entwickelten Maßnahmen umzusetzen. Eine Jury aus Mitgliedern des bayerischen Umwelt- sowie des Kultusministeriums, der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen und des LBV als Koordinator entscheidet anschließend über die Vergabe der Titel.