Nürnberg (epd). Die bayerischen Posaunenchöre wollen im Sommer in Nürnberg einen Weltrekord aufstellen. Wie der Verband evangelischer Posaunenchöre in Bayern am Montag mitteilte, soll vom 30. Juli bis 2. August in der Kirche St. Jakob 72 Stunden lang ohne Pause live musiziert werden. Chöre und Ensembles sollen sich Tag und Nacht abwechseln. So entstehe über drei Tage hinweg ein ununterbrochener musikalischer Strom, "getragen von ehrenamtlichem Engagement, großer musikalischer Leidenschaft und beeindruckender organisatorischer Gemeinschaftsleistung", hieß es.

Im Verband evangelischer Posaunenchöre in Bayern musizieren den Angaben zufolge rund 15.000 Bläserinnen und Bläser in etwa 850 Chören. Sie gestalten Gottesdienste, Konzerte, Stadtfeste, Hochzeiten, Trauerfeiern und viele weitere Veranstaltungen. Die Schirmherrschaft für das Projekt übernimmt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der feierliche Abschluss findet am Sonntag (2. August) um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst und gemeinsamem Musizieren zahlreicher Bläserinnen und Bläser statt.