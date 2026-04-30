Nürnberg, München (epd). Die diesjährige Jubiläumsausgabe des Nürnberger Musikfests ION (Internationale Orgelwoche Nürnberg) wird mit 248.000 Euro aus dem Kulturfonds Bayern gefördert und ist somit gesichert. Wie die Veranstalter mitteilen, sei die Entscheidung des Kunstausschusses und Haushaltsausschusses im Bayerischen Landtag vom Mittwoch "eine wichtige Bestätigung für die künstlerische Arbeit des Festivals". Das Musikfest ION findet 2026 zum 75. Mal statt und lädt vom 19. Juni bis 5. Juli zu rund 30 Konzerten verschiedener Genres.

Zu über 50 Prozent finanziere sich ION über die Einnahmen aus dem Ticketverkauf, heißt es. Die Förderung ermögliche es, "das Musikfest mit der künstlerischen Qualität und Offenheit zu realisieren, für die das Festival steht", so der Intendant Moritz Puschke. Das Musikfest ION zählt zu insgesamt 133 Kunst- und Kulturprojekten sowie kulturellen Investitionsmaßnahmen in ganz Bayern, für die der Kulturfonds 2026 rund fünf Millionen Euro beisteuert. 76 Kunst- und Kulturprojekte bekämen eine Förderung von unter 25.000 Euro, 57 weitere erhielten Beiträge, die darüber liegen. Bewerbungen für eine Kulturfondsförderung im Jahr 2027 sind noch bis zum 1. Oktober möglich.