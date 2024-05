München (epd). Rund 8.000 Bürgerinnen und Bürger sind am Samstag ins Maximilianeum gekommen. Beim ersten Tag der offenen Türe im Bayerischen Landtag seit 2016 seien die Menschen schon am Morgen an den Toren des Maximilianeums gestanden, teilte der Bayerische Landtag am Samstag mit. Insbesondere bei den Begegnungen und Fragestunden mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner, den Vizepräsidenten Tobias Reiß (CSU), Ludwig Hartmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Markus Rinderspacher (SPD) sowie Landtagsdirektor Peter Worm sei der Plenarsaal immer wieder aufs Neue komplett gefüllt gewesen. Zum Tag der offenen Tür eingeladen hatte Landtagspräsidentin Ilse Aigner.