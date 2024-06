München (epd). Mit einem Gedenkgottesdienst am 30. Juni in der Münchner Basilika St. Bonifaz wird an den 90. Todestag des Journalisten und NS-Gegners Fritz Gerlich (1883-1934) erinnert. Kardinal Reinhard Marx gestaltet den Gottesdienst, wie sein Erzbistum am Montag mitteilte. Gerlich war im März 1933 von den Nationalsozialisten verhaftet und am 1. Juli 1934 ohne Gerichtsverfahren im Konzentrationslager Dachau erschossen worden. Seit 2017 läuft der Seligsprechungsprozess für Gerlich.

Im Anschluss an den Gottesdienst hält der Historiker Toni Siegert im Pfarrsaal einen Vortrag über die Verbindung von Gerlich und Therese Neumann, die als katholische Mystikerin unter dem Namen Resl von Konnersreuth bekannt wurde. Einen Tag später, am 1. Juli, gibt es unter der Führung des Theologen Johannes Modesto, der auch Postulator des Seligsprechungsverfahrens ist, einen rund eineinhalbstündigen Spaziergang auf den Spuren Gerlichs in München.

Fritz Gerlich war in den 1920er Jahren Schriftleiter der "Münchner Neuesten Nachrichten", der Vorgängerin der "Süddeutschen Zeitung". Ab 1930 wandte er sich als Herausgeber der Zeitschrift "Illustrierter Sonntag", später "Der gerade Weg", gegen Adolf Hitler und die Nationalsozialisten.