Nürnberg (epd). Vom 8. bis 10. Juli kommen in Nürnberg rund 900 Posaunenchöre zum Landesposaunentag zusammen. Wie der Verband Evangelischer Posaunenchöre am Mittwoch mitteilte, werden mehrere Tausend Teilnehmende erwartet. Das Motto "Um Himmels Willen" beziehe sich darauf, dass Bläserinnen und Bläser sich als lebendige und belebende Gruppen ihrer Kirchengemeinden verstünden und mit ihren Klängen "ein wenig Himmels-Atmosphäre zu den Menschen bringen wollen".

Am Samstagnachmittag werde zudem das 100-jährige Jubiläum des Posaunenchorverbandes gefeiert. Musiziert werde dann auf Plätzen in der Innenstadt und auf der Burg genauso wie in den Innenstadtkirchen. Der große Bläserchor mit über Tausend Musizierenden wird am Abend zusammen mit dem Windsbacher Knabenchor auf dem Hauptmarkt spielen. Dort soll am Sonntag auch der Festgottesdienst stattfinden, bei dem Landesbischof Heinrich Bedford-Strom predigen wird.