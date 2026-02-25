Wiesbaden, München (epd). Rund 341.700 Schülerinnen und Schüler haben im vergangenen Jahr in Deutschland die Hochschulreife oder die Fachhochschulreife erworben. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, waren das acht Prozent weniger Abiturientinnen und Abiturienten als im Vorjahr (minus 29.900).

Dieser starke Rückgang sei fast ausschließlich auf das Auslaufen des achtjährigen Gymnasiums (G8) im Jahr 2024 und den damit unvollständigen Abiturjahrgang 2025 in Bayern zurückzuführen, hieß es. Betrachte man die übrigen Länder ohne Bayern, betrage der Rückgang insgesamt 0,7 Prozent gegenüber 2024.

Stärkster Rückgang in Bayern

Die Zahl der Studienberechtigten ging den Angaben zufolge 2025 gegenüber 2024 am stärksten in Bayern zurück, und zwar um 51 Prozent (minus 27.600). Auch das sei eine Folge des Wechsels von G8 auf G9 an den allgemeinbildenden Gymnasien des Freistaats.

Auch in anderen Bundesländern nahm die Zahl der Studienberechtigten ab. Die größten Rückgänge erfolgten nach Bayern im Saarland (minus sieben Prozent), in Schleswig-Holstein sowie in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt (jeweils minus drei Prozent). Größere Zuwächse gab es hingegen in Sachsen (plus sechs Prozent) und Thüringen (plus vier Prozent).