Hirschau, Amberg (epd). Zu einem Freiluft-Gottesdienst am Pfingstsonntag (19. Mai) auf dem Monte Kaolino im oberpfälzischen Hirschau laden acht Kirchengemeinden aus den Dekanaten Weiden und Sulzbach-Rosenberg gemeinsam ein. Diese hätten sich zum Gottesdienst in luftiger Höhe zusammengetan, "weil Berge in der Bibel oft mit Gottesbegegnung in Verbindung gebracht werden", sagte der Hirschauer Pfarrer Stefan Fischer dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Der Monte Kaolino ist ein 120 Meter hoher Berg aus Quarzsand inmitten eines Freizeitparks im Stadtgebiet von Hirschau. Die Kirchengemeinden, die Pfingsten heuer zum ersten Mal zusammen feiern wollen, rechnen mit mehreren hundert Besuchern. "Es könnte ein kleinerer Hesselberg werden", sagte Fischer. Der Kirchentag am mittelfränkischen Hesselberg zieht jedes Jahr am Pfingstmontag mehrere tausend Besucher an.

Die Festpredigt am Monte Kaolino hält der Kohlberger Pfarrer und gebürtige Brasilianer Marcio Trentini. Zum Monte Kaolino hinauf führen ausschließlich Fußwege oder eine Bergbahn, weshalb zu einer frühen Anreise geraten werde. Der Freiluftgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Posaunenchöre aus der Region begleiten den Gottesdienst musikalisch.