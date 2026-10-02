Nürnberg (epd). Aus der Hand von Finanz- und Heimatminister Albert Füracker haben acht bayerische Initiativen den diesjährigen Heimatpreis erhalten. Die Preisträger engagierten sich für den Erhalt von Kulturerbe und Denkmalpflege, Theater sowie Kultur und Geschichte, heißt es in einer Mitteilung des Bayerischen Heimatministeriums vom Donnerstagabend.

"Heimat entsteht überall dort, wo Menschen füreinander einstehen, ihre Kultur pflegen und gemeinsam Verantwortung übernehmen. Bayern lebt von seiner Vielfalt an Traditionen und Lebensgeschichten sowie von einem starken gesellschaftlichen Zusammenhalt", sagte CSU-Minister Füracker laut Mitteilung in seiner Rede. Die acht ausgezeichneten Projekte stünden beispielhaft für dieses engagierte Miteinander.

Feuerwehrhaus in Dorfkapelle verwandelt

Geehrt wurde unter anderem der Ortsverein Rudelsdorf aus dem Landkreis Roth. Er setze sich für den Erhalt historischer Gebäude ein, heißt es in der Mitteilung. Die Vereinsmitglieder hatten zum Beispiel ein ehemaliges Feuerwehrhaus zu einer Dorfkapelle umgebaut. Auch der Heimat- und Geschichtsverein Erlangen wurde gewürdigt: Er hatte die Sanierung eines der ältesten Stadthäuser veranlasst.

Weitere Preise gingen an Initiativen aus der Oberpfalz, Oberfranken und Unterfranken. Zu den Ausgezeichneten zählen unter anderem der Förderverein Schloss Burgtreswitz, der Festspielverein Neunburg vorm Wald und die Naturbühne Trebgast.