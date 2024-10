Uffenheim, München (epd). Die älteste bekannte Statue Bayerns wird ab diesem Sonntag (27. Oktober) dauerhaft in einer neuen Dauerausstellung im Uffenheimer Gollachgaumuseum zu sehen sein. Es handelt sich dabei um die jungsteinzeitliche Steinfigur von Gallmersgarten, die 2014 zufällig bei Straßenbauarbeiten in der Nähe von Gallmersgarten entdeckt wurde, wie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege am Donnerstag mitteilte. Die Steinstele wird etwa auf das Jahr 3000 vor Christus datiert und ist somit rund 5.000 Jahre alt.

Die "Stele von Gallmersgarten" ist die älteste bekannte "vollplastisch bearbeitete Steinskulptur Bayerns" und zähle zu den bedeutendsten Funden aus der Jungsteinzeit in Bayern. Die Stele aus Sandstein ist ungefähr 110 Zentimeter groß, mit einer klar vom halbrunden Kopf abgesetzten Schulterpartie und einem stark stilisierten Gesicht. Solche Figuren mit plastischer Gesichtsdarstellung aus dieser Zeit waren nördlich der Alpen bis zu dem Fund unbekannt, während sie im Mittelmeerraum weitverbreitet sind, teilten die Denkmalschützer mit.

Der Zweck dieser Steinstelen ist "nicht eindeutig geklärt". Die Deutungen reichten von Grenzwächtern über Ahnendarstellungen bis hin zur Verkörperung göttlicher Mächte oder Herrschaftssymbolen und mythischen Wesen. "Über Nord- und Westbayern in der Jungsteinzeit ist wenig bekannt", sagte Stefanie Berg, Leiterin der Abteilung Bodendenkmalpflege beim Bayerischen Landesamt. Die Stele beweise, dass Bayern damals "in ein überregionales Beziehungsgeflecht" mit "Gemeinsamkeiten kultisch-religiöser Art" eingebunden war.

Nachdem die Stele 2018 und 2019 im Berliner Gropius Bau in der Ausstellung "Bewegte Zeiten. Archäologie in Deutschland" gezeigt wurde, kehrt sie nun dauerhaft in den Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim zurück. Dieses Wochenende wird im Gollachgaumuseum Uffenheim die neue Dauerausstellung "Im Herzen Europas. Der Gollachgau und seine Umgebung als Treffpunkt jungsteinzeitlicher Kulturen" eröffnet. Erstmals zu sehen ist die Stele für die Öffentlichkeit ab Sonntag (27. Oktober) um 13.30 Uhr.