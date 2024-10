Soziales

Kein klassisches Frauenhaus: Wo junge, wohnungslose Mütter Aufnahme finden

Das "Übergangshaus Mutter Kind" in Nürnberg bietet Schwangeren und Müttern mit Kindern, die sich in einer Notlage befinden, eine vorübergehende Bleibe und will ihnen helfen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ein klassisches Frauenhaus ist es nicht.

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten