Augsburg, München (epd). Laut dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will Bayern am Freitag (25. September) im Bundesrat gegen eine Verlängerung der 12-Uhr-Regel für Tankstellen stimmen. "Das Experiment ist gescheitert", sagte er gegenüber der Augsburger Allgemeinen am Donnerstag. Zwar habe die Regel Spritpreissteigerungen vorhersehbar gemacht, aber auch "die Preisdifferenz innerhalb eines Tages deutlich ausgeweitet", so Aiwanger.

Seit Einführung der Zwölf-Uhr-Regel zum 1. April hat es viel Kritik an ihr gegeben, unter anderem vom ADAC, von Wirtschaftsinstituten und Verbraucherschützern. Am Freitag will sich der Bundesrat damit befassen, ob Tankstellen weiterhin nur einmal am Tag die Spritpreise erhöhen dürfen. Schleswig-Holstein hatte den Antrag eingebracht, die Regel abzuschaffen.