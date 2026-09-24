Wer sich für Politik, Gesellschaft oder einfach für ein geschichtsträchtiges Schloss am Wasser interessiert, hat am Sonntag in Tutzing einen guten Grund für einen Ausflug. Unter dem Motto "Denken ins Offene, an einem Ort mit Geschichte" öffnet die Evangelische Akademie Tutzing ihre Türen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, Einlass ist ab 14 Uhr, um 18 Uhr endet die Veranstaltung. Sie findet auch bei schlechtem Wetter statt.

Evangelische Akademie Tutzing: Denkwerkstatt mit Tradition

Die Akademie wurde 1947 vom damaligen bayerischen Landesbischof Hans Meiser gegründet und gilt als eine der bedeutendsten Denkwerkstätten Deutschlands. Sie hat ihren Sitz im historischen Schloss Tutzing direkt am Ufer des Starnberger Sees. Berühmt wurde sie unter anderem durch die Rede "Wandel durch Annäherung" von 1963, deren Kerngedanken später die Ostpolitik Willy Brandts prägten. Auch heute bringt die Akademie Menschen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Kirche zusammen. Geleitet wird sie von Akademiedirektor Udo Hahn, der den Nachmittag um 14 Uhr eröffnet.

Sechs Themen, sechs Gesprächsformate

Herzstück des Tages sind halbstündige Impulse und Gespräche mit dem Team der Studienleitung:

14.30 Uhr: "Religion im öffentlichen Raum – aber wie viel?" mit den Pfarrern Hans-Martin Gloël und Reiner Schübel

15.00 Uhr: "Manosphere, Looksmaxxing und die rote Pille – Jungen begleiten im Zeitalter von Social Media" mit Alix Michell

16.00 Uhr: "Politikwerkstatt light – Wehrdienst früher und heute" mit Julia Wunderlich

16.30 Uhr: "Psychologie trifft Politik: Wie Sinn im Leben Demokratie stärkt" mit Dr. Nadja Bürgle

17.00 Uhr: "Das ‚gute Leben' für alle und was das mit der Wirtschaft zu tun hat" mit Katharina Hirschbrunn. Zu Gast sind dabei unter anderem ein DHL-Mitarbeiter, eine Mutter und ein Mensch, der aus der Zukunft angereist ist.

17.30 Uhr: "Das Beste zum Schluss? Perspektiven auf ein gutes Lebensende" mit Dr. Barbara Hepp und der Hospizfachkraft Ulrike Zielonka

Schloss, Park und Musik

Wer lieber unterwegs ist, kann an Schlossführungen um 15.15, 16.15 und 17.15 Uhr teilnehmen, geleitet von Udo Hahn und Dorothea Grass. Zwei Führungen um 15.30 und 16.45 Uhr widmen sich der Nachhaltigkeit in Park und Akademie, geführt von der stellvertretenden Akademiedirektorin Annette Findeiß. Parallel dazu gibt es Kinderführungen mit Henrik Zeisberg, der ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Akademie leistet. Treffpunkt ist jeweils der Flügelhof vor der Rezeption.

Das Musikprogramm zeigt die lokale Verwurzelung der Akademie: Um 15 Uhr singt der Tutzinger Chor "Blue Notes", um 15.45 Uhr spielen die Ammertaler Alphornbläser aus Dießen, um 16.30 Uhr treten die Tanzgruppen der Tutzinger Gilde auf. Ab 15 Uhr servieren die Hauswirtschafts-Teams im Akademie-Restaurant Kaffee, Tee, Kuchen und weitere Getränke.

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