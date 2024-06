Niederalteich (epd). Der ökumenische Aktionskreis "Lebendige Donau" lädt am 30. Juni zu einem Schöpfungsgebet ans Donauufer bei Niederalteich ein. Bei der Andacht werde an den Beginn der Donaugebete vor 30 Jahren und die Segnung eines dort errichteten Kreuzes erinnert, teilte der Arbeitskreis am Dienstag mit.

Die ökumenische Bewegung christlicher Kirchen für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung gab vor drei Jahrzehnten den Impuls zu den Donaugebeten, die jeweils am letzten Sonntag eines Monats stattfinden. Das Donaukreuz wurde am Ufer des Flusses errichtet zum Symbol christlicher Schöpfungsverantwortung inmitten der politischen Auseinandersetzung um den Donauausbau mit Staustufen in der Region.

Die 30-Jahr-Feier steht laut Mitteilung unter dem Leitwort "Zukunft hat der Mensch des Friedens". Der katholische Dekan Christian Altmannsperger aus Osterhofen ist als Prediger angekündigt. Das Schöpfungsgebet beginnt um 17 Uhr.