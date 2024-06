München (epd). Die Suchtberatungsstellen in Bayern beteiligen sich an der bundesweiten Aktionswoche Alkohol. Bei Ausstellungen, Filmvorführungen, Installationen, Vorträgen und an Infoständen im ganzen Freistaat wollten sich Fachkräfte vom 8. bis 16. Juni mit Besucherinnen und Besuchern austauschen, teilte die Freie Wohlfahrtpflege Bayern am Dienstag mit. Die Aktionswoche steht unter dem Motto "Wem schadet dein Drink?" und will auf die Auswirkungen des Alkoholkonsums auf Dritte aufmerksam machen.

Problematischer Alkoholkonsum und Abhängigkeitserkrankungen würden sich auf andere Menschen im sozialen Umfeld auswirken. Die Gesellschaft trage die Konsequenzen mit, so die Wohlfahrtsverbände. Betroffene ließen sich in nahezu allen Lebensbereichen finden: in der Familie, am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr und bei Freizeitaktivitäten.

In Deutschland konsumieren den Angaben nach 7,9 Millionen Menschen zwischen 18- und 64 Alkohol in einer gesundheitlich riskanten Form. Bei neun Millionen Personen liege ein problematischer Konsum vor. In Bayern werde die Zahl der Alkoholerkrankten auf 255.000 geschätzt.

Suchtberatungsstellen gibt es in allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Bayern. Sie beraten kostenlos und anonym Betroffene und Angehörige über den Umgang mit Suchtstoffen, Suchtmittelkonsum und -missbrauch.