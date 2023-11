Weiden (epd). Mit einer Ausstellungseröffnung zu den "Orange Days" haben am Dienstag in Weiden zwei Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen begonnen. Bis zum 25. November, dem Internationalen Gedenktag, wolle die Oberpfälzer Stadt mit verschiedenen Angeboten Betroffenen eine Stimme gegeben und über Formen von Gewalt, deren Strukturen und über Hilfen informieren, teilte die Stadt Weiden am Dienstag mit. Das Frauenforum Weiden-Neustadt, ein Netzwerk verschiedener Organisationen, ist der Veranstalter von "Orange the World 2023".

Die Ausstellung mit dem Thema "Was war, was ist, was werden soll" ist bis zum 10. Dezember zu sehen. Des Weiteren erzählen am 16. November im Theaterstück "Keine mehr" drei Frauen von ihren Gewalterfahrungen. Am 20. November hissen Frauen unter Beteiligung von Schulklassen eine orangefarbene Fahne als Zeichen der Solidarität mit den weiblichen Opfern von Gewalt, hieß es weiter.

Die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden organisiert laut Mitteilung am 24. November einen "Orange Day" und lädt unter anderem zu einem Vortrag der Organisation Hatefree ein. Sie setze sich dafür ein, dass Betroffene vor digitalem Hass unterstützt und Täter zur Verantwortung gezogen werden.