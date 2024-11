Nürnberg (epd). Die Nürnberger Sebalduskirche bekommt zum 1. Januar 2025 einen neuen Kantor: den 30-jährigen Organisten und Dirigenten Alexander Rebetge. Der gebürtige Hesse sei ein hochqualifizierter und international erfahrender Musiker, teilte das evangelische Dekanat Nürnberg am Montag mit. Der Pfarrer der Sebalduskirche, Martin Brons, sagte, dass man mit Rebetge einen herausragenden Musiker gefunden habe, der an der Wirkstätte Johann Pachelbels zeitgemäße und kreative Impulse setzen werde.

Die kirchenmusikalische Arbeit in den Gemeinden soll mit Rebetges Ernennung auf eine neue Stufe gehoben werden, teilte das Dekanat mit. Unter anderem soll die 2019 gegründete ökumenische Jugendkantorei unter die Gesamtleitung des Sebalduskantors gestellt und ausgebaut werden. Ziel sei es, durch eine fundierte musikalische Ausbildung und ein einheitliches Konzept Chorsingen für alle Altersgruppen in der Metropolregion Nürnberg zugänglich zu machen. Rebetge selbst sagte über seine neue Aufgabe: "Gemeinsam zu musizieren ist prägend und verbindet Menschen jeden Alters."

Rebetge habe umfangreiche Erfahrungen gesammelt, etwa bei seiner Tätigkeit als Director of Music an der St. Ann’s Church in Manchester oder als Chorleitungsassistent beim Windsbacher Knabenchor, teilte das Dekanat weiter mit. Rebetge hat Orchester- und Chordirigieren am Royal Northern College of Music in Manchester studiert. Er wird am 19. Januar 2025 in einem Gottesdienst in der Sebalduskirche in sein neues Amt eingeführt.