Kaufbeuren (epd). Die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica ruft zu Spenden für Menschen im syrischen Aleppo auf. Mit dem Geld sollten zivile Opfer der jüngsten Kämpfe und Luftangriffe versorgt werden, heißt es in einer Mitteilung am Sonntag. Ein syrischer Partner von Humedica habe ein medizinisches Team in die zweitgrößte Stadt Syriens geschickt, das dort hilft, Opfer zu versorgen. Das Team der Partnerorganisation bestehe aus Chirurgen, Notärzten, Anästhesisten, Technikern und Krankenschwestern. Sie würden von katastrophalen Zuständen im Krankenhaus berichten, teilte Humedica-Vorstand Johannes Peter mit. Zahlreiche Personen benötigten Hilfe, aber es gebe zu wenige Ärzte und zu wenig Medikamente.

Seit Tagen komme es den Angaben nach im Nordwesten Syriens zu heftigen Kämpfen. Rebellengruppen hätten Aleppo eingenommen, russische Jets seien auf die Millionenstadt geflogen. Viele Menschen seien ums Leben gekommen.

Nach eigenen Angaben setzt sich Humedica seit 1979 mit Unterstützung von örtlichen Partnern für die Verbesserung der Lebensbedingungen und eine gute Gesundheitsversorgung vor allem in vergessenen Regionen und Krisen der Welt ein.