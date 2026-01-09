Nürnberg (epd). Die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg plant am 7. Februar anlässlich der bayerischen Kommunalwahlen eine zentrale Kundgebung. Sie steht unter dem Titel "Demokratie - ohne Alternative! Deine Stimme gegen Rechtsextremismus", wie die Allianz am Donnerstagabend mitteilte. Sie sehe die Pflicht, in den Kommunalwahlen am 8. März demokratische und antifaschistische Kandidaten zu unterstützen. Es gelte, für die Gefahr des Rechtsextremismus zu sensibilisieren und deutlich zu machen, wie wichtig die Teilnahme an der lokalen Wahl sei.

Gerade auf kommunaler Ebene könnten rechtsextreme Gruppierungen gefährliche Netzwerke aufbauen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden, hieß es. Starke demokratische Ergebnisse sendeten ein klares Signal gegen Ausgrenzung, Hass und menschenfeindliche Ideologien.

Bündnis startet zu Kommunalwahlen weitere Aktionen

Zu den Kommunalwahlen will das Bündnis weitere Aktionen starten. So soll etwa vom 24. bis zum 31. Januar eine Aktionswoche mit dem Titel "Rathäuser schützen durch Menschenkette" starten. Dabei sollen Menschenketten um Rathäuser und Landratsämter gebildet werden. Die Fotos sollen in sozialen Medien als Zeichen des Schutzes der kommunalen Demokratie und des Widerstands gegen rechtsextreme Bedrohung gepostet werden.

Die Demonstration findet um 16 Uhr auf dem Kornmarkt vor der Straße der Menschenrechte statt. Im vergangenen Februar hatten an der zentralen Kundgebung des Bündnisses in Nürnberg rund 25.000 Menschen teilgenommen.