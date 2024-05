München (epd). Die Internationale Alpenschutzkommission CIPRA verlost in diesem Jahr wieder 100 Bahntickets an junge Erwachsene, mit denen sie im Sommer nachhaltig die gesamte Alpenregion bereisen können. Das Projekt Yoalin (Youth Alpine Interrail) soll darauf aufmerksam machen, dass nachhaltig unterwegs zu sein ein grundlegender Schlüssel für den Klimaschutz ist, teilte CIPRA am Mittwoch mit. Reisefreudige zwischen 18 und 27 Jahren können sich bis 31. Mai unter yoalin.org für die Interrail-Tickets bewerben.

Die Teilnehmenden seien außerdem zur offiziellen Start-Veranstaltung Ende Juni in Slowenien eingeladen. Seit Projektbeginn 2018 sei eine richtige Yoalin-Community gewachsen, so die Mitteilung weiter. Diese helfe bei der Reiseplanung, immer wieder böten sich Ehemalige als Reiseführerin oder Wanderbegleiter in ihrer Region an. Die Teilnehmenden des Projekts seien eingeladen, über ihre Abenteuer auf Social Media zu berichten und ihre besten Fotos und Geschichten bei einem Wettbewerb einzureichen. Eine Delegation könne zudem an der Alpenwoche in Nova Gorica (Slowenien) vom 23. bis 25. September teilnehmen.

Der Jugendbeirat der CIPRA und CIPRA International setzen sich nach eigenen Angaben als Projektträger von Yoalin für klimafreundlicheres, bewussteres und erschwingliches Reisen in den Alpen ein. Das Projekt wird gefördert von den Unterzeichnerstaaten der Alpenkonvention und finanziell unterstützt vom österreichischen und deutschen Umweltministerium, dem slowenischen Ministerium für natürliche Ressourcen und Raumplanung und vom Schweizer Bundesamt für Raumentwicklung.