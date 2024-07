Berlin, Alzenau (epd). Die Stadtbibliothek Alzenau bei Aschaffenburg ist als "Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen" ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte vor allem die Bildungsarbeit in der Einrichtung und die systematische Zusammenarbeit mit den Grundschulen der Stadt. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 7.000 Euro verbunden, teilte der Deutsche Bibliotheksverband am Dienstag in Berlin mit.

Zur "Bibliothek des Jahres 2024" wurde die Stadtbibliothek im thüringischen Nordhausen gekürt. Sie erhält die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihre Arbeit vor allem in den Bereichen Bildung, Demokratie und Zusammenhalt. Neben zahlreichen Bildungsangeboten für alle Generationen biete die Stadtbibliothek "Rudolf Hagelstange" seit vielen Jahren Austausch- und Begegnungsformate an, zitierte der Deutsche Bibliotheksverband aus der Begründung der Jury.

Die Verleihung der Auszeichnungen findet am 24. Oktober in Nordhausen und einen Tag später in Alzenau statt.