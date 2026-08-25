Augsburg (epd). Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird mit dem Ehrenpreis des Caritasverbands für die Diözese Augsburg ausgezeichnet. Für "ihre Haltung und ihren Einsatz für gesellschaftlichen Zusammenhalt" erhalte sie am 25. September den Elisabethpreis, teilte der Caritasverband am Dienstag mit. "Mit der Ehrung würdigt die Caritas die herausragenden Verdienste von Angela Merkel und ihr Wirken für Solidarität, Verantwortung und ein respektvolles Miteinander", sagte Diakon Markus Müller, Direktor des Caritasverbands für die Diözese Augsburg. "Gerade jetzt braucht unser Land Menschen, die für Menschlichkeit und Miteinander stehen."

Die Ex-Kanzlerin werde die Auszeichnung im Rahmen eines Festaktes im Goldenen Saal des Rathauses persönlich entgegennehmen, hieß es weiter. Die Laudatio halte die Schriftstellerin und Kabarettistin Sarah Bosetti. An der Verleihung werden außerdem der Augsburger katholische Bischof Bertram Meier und Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa teilnehmen.

Urkunde und Glasquader

Die Heilige Elisabeth von Thüringen (1207-1231) gilt als Schutzheilige der Caritas. Der Elisabethpreis des Augsburger Diözesan-Caritasverbandes wurde 2013 erstmals verliehen und soll Menschen auszeichnen, "die sich über viele Jahre hinweg in besonderer Weise für Menschen in Not und Bedrängnis sowie benachteiligte Menschen eingesetzt haben", heißt es auf der Internetseite der Caritas. Der Preis wird ein- bis zweimal im Jahr in Form einer Urkunde und eines Glasquaders verliehen, in den die Figur der Heiligen Elisabeth gelasert wurde.