München (epd). Zur Vorstellung seines neuen Buchs "Abschiede - Aufbruch in neue Welten" ist Benediktinerpater Anselm Grün am 28. Juli in der Evangelischen Stadtakademie in München zu Gast. Abschiede seien von früher Kindheit bis zum Tod Teil des Lebens, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Oft müsse man auch Abschied nehmen "von scheinbaren Sicherheiten, ob in der Kirchenkrise, dem Klimawandel oder der drohenden Kriegsgefahr", so die Veranstalter. Anselm Grün führe in die Kunst des Abschiednehmens ein und erschließe die Kraft von Neuaufbrüchen.

Der 77-jährige Mönch der Benediktinerabtei Münsterschwarzach ist geistlicher Begleiter, Führungskräftetrainer und Buchautor. Die Veranstaltung in der Stadtakademie kann auch im Livestream verfolgt werden.