Sozial-O-Mat soll Orientierung bieten

Diakonie zeigt vor Landtagswahlen in Ostdeutschland klare Kante: Beschäftige mit radikalem Gedankengut sind nicht willkommen

Vor den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Ländern besteht Gesprächsbedarf auch zu sozialen Themen. Die Diakonie will mit dem "Sozial-O-Mat" Orientierung bieten und lud in Leipzig zur Diskussion.

Lesezeit: 2 Minuten

