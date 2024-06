Nürnberg (epd). Am 27. Juni beginnt im Bibel Museum Bayern eine Sonderausstellung über Tod und Verderben. Die Ausstellung zeige Darstellungen der apokalyptischen Reiter in seltenen Bibeldrucken aus der eigenen Sammlung aus dem 15., 16. und 17. Jahrhundert, teilte das Museum am Donnerstag mit. Highlight sei ein Originaldruck von Albrecht Dürers Holzschnitt "Die apokalyptischen Reiter" von 1511. Inspiriert wurde die Ausstellung laut Bibel Museum durch eine Uraufführung bei der Internationalen Orgelwoche Nürnberg (ION), die ebenfalls am 27. Juni beginnt.

Das Stück "Apokalypse - Eine Enthüllung" soll am 2. Juli in St. Sebald uraufgeführt werden. Es wurde komponiert von Wilfried Hiller. Das Libretto dazu stammt vom früheren Nürnberger Regionalbischof Stefan Ark Nitsche. Der evangelische Theologe Nitsche habe zudem an der Ausstellung mitgewirkt, etwa bei den Fragen, welche Bedeutung die Offenbarung des Johannes für die damalige und die heutige Zeit habe und welche Besonderheiten die gezeigten Darstellungen der apokalyptischen Reiter aufweisen. Die Ausstellung "Tod und Verderben. Apokalyptische Reiter in Nürnberg" dauert bis 28. Juli.