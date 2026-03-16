München, Mainz (epd). ARD und ZDF ziehen eine positive Bilanz ihrer Übertragungen von den Winter-Paralympics aus Mailand und Cortina. Durchschnittlich 571.000 Zuschauer verfolgten zwischen dem 6. und 15. März die Wettkämpfe, wie ARD und ZDF am Montag mitteilten. Das entspricht einem Marktanteil von 9,1 Prozent. Die beiden Sender hatten sich die Übertragungen aufgeteilt: Die Eröffnung und die ersten vier Wettkampftage waren im ZDF zu sehen, die restlichen fünf im Ersten.

Besonders viele Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten Berichte ein, die an den Wochenenden im Umfeld des regulären Wintersport-Programms im Ersten und im ZDF liefen, wie es weiter hieß. Auch das erweiterte Online-Angebot zu den Paralympics stieß den Angaben zufolge auf großes Interesse: Rund 1,5 Millionen Mal wurden die Streams auf den Plattformen von ARD und ZDF abgerufen.