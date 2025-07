Frankfurt a.M., München (epd). Aus Sicht des Astrophysikers Harald Lesch sollte jedes Kirchendach mit Photovoltaik ausgestattet werden. "Die Kirchen stehen in Ost-West-Richtung, damit sind sie wie geschaffen für Solarenergie", sagte Lesch, Professor für Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag).

Von Papst Leo XIV. erhofft sich der Wissenschaftler und Fernsehmoderator, dass er beim Klimaschutz die Linie seines Vorgängers Franziskus fortsetzt. Dieser habe unter anderem mit der Aussage "Kapitalismus tötet" wirklich "auf die Pauke gehauen". "Wie es bei Leo XIV. ist, müssen wir abwarten", sagte Lesch, der sich nach eigenen Worten wünscht, "dass sich die Kirche weiterhin stark als zivilgesellschaftliche Akteurin begreift und in dieser polarisierten Atmosphäre auch als die Brückenbauerin zwischen all den auseinanderlaufenden Gruppen agiert, die sie sein will".