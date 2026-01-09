Bamberg (epd). Auch in Bamberg findet heuer wieder eine Art Vesperkirche statt: An der ökumenischen "Suppenkirche" im Januar und Februar beteiligen sich vier evangelische und eine katholische Gemeinde sowie die beiden Hochschulgemeinden, heißt es auf der gemeinsamen Internetseite. Täglich von Montag bis Freitag wechseln sich die Gemeinden ab, die Ausgabe von Suppe und Brot findet ab 12.30 Uhr jeweils eine Stunde lang statt.

Neben den evangelischen Gemeinden Auferstehungskirche, Erlöserkirche, St. Matthäus und St. Stephan ist auch die katholische Kirche St. Martin dabei. Zudem kocht die evangelische Studierendengemeinde wieder zusammen mit der Katholischen Hochschulgemeinde in deren Räumlichkeiten. Die Suppenkirche hat in den Jahren 2023 bis 2025 bereits rund 8.000 Teller Suppe ausgegeben.