München (epd). In Deutschland nutzen 47 Millionen Menschen Webradio oder haben Zugang zu einer digitalen Radioempfangsmöglichkeit. Wie aus der am Donnerstag von den Landesmedienanstalten in München vorgestellten Studie "Audio Trends 2023" hervorgeht, verfügen rund 13 Millionen Haushalte über mindestens ein DABplus-Gerät. Damit sei ein Drittel der Haushalte (32,9 Prozent) mit einem solchen Gerät ausgestattet, das waren 2,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Die Bundesländer, in denen DABplus am häufigsten genutzt wird, sind Bayern und Sachsen. Dort verfügen jeweils mehr als 40 Prozent der Haushalte über ein solches Empfangsgerät. Die Zahl der Haushalte, die zwei oder mehr solche Empfangsgeräte haben, nehme zu, heißt es in der Studie. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der DABplus-Geräte in Deutschland um mehr als 4,4 Millionen auf 28,3 Millionen gestiegen. Ein gutes Viertel der Autoradios sei mittlerweile für diese Technik ausgerüstet.

Das herkömmliche UKW-Radio wird laut Studie nur noch von 53 Prozent als meistgenutzte Empfangsart benannt. 2021 lag dieser Wert noch bei 57,9 Prozent. Ein Viertel der Personen ab 14 Jahren verwendet für Radioangebote über das Internet das Smartphone, etwa jeder Neunte hört Webradio über den Computer oder einen Smart Speaker. Bei der Nutzung dominieren der Studie zufolge etablierte Marken und ihre Ableger.

Auch das Radio werde sich durch die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) verändern, teilten die Landesmedienanstalten mit. Eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre sei die Förderung der Relevanz von Radio in der digitalen Welt.

Ruth Meyer, Direktorin der Landesmedienanstalt Saarland, sagte: "In einer sich verändernden Audiowelt müssen wir dafür sorgen, dass die Anwendung von Künstlicher Intelligenz Vielfalt stärkt und nicht aushöhlt." Die Anbieter wünschten sich zu Recht regulatorische Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI, um zukunftssicher planen zu können. Den Landesmedienanstalten sei es wichtig, diese Rahmenbedingungen aktiv zu gestalten. Die Landesmedienanstalt Saarland verantwortet die "Audio Trends" gemeinsam mit der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien.

Für die Erhebung wurden nach Angaben der Medienanstalten zwischen dem 24. April und 21. Juni dieses Jahres 7.501 Interviews durchgeführt. Auftraggeber der Studie sind die Medienanstalten unter Beteiligung von der ARD, Deutschlandradio, Media Broadcast und Vodafone.