Augsburg (epd). Hauptamtliche in der Kirche müssen nach den Worten des Augsburger katholischen Bischofs Bertram Meier manchmal auch für die Fehler und Schwächen der Kirche einstehen. Bei der Weihe von drei Männern zu Diakonen im Augsburger Dom sagte Meier am Samstag laut Mitteilung seines Bistums: "Sie werden Ihren Kopf hinhalten müssen für Dinge, an denen Sie persönlich nicht schuld sind." Es würden im kirchlichen Dienst nicht nur Lobeshymnen geerntet, es müsse auch Kritik und Kopfschütteln ertragen werden. Er wünsche den drei neuen Diakonen Kraft und Mut, "Stellung zu beziehen und zu zeigen, dass sie für Jesus und die von ihm gegründete Kirche stehen - und letztlich für die Menschen, die ihnen nun mit anvertraut sind", sagte der Bischof.