Augsburg (epd). Das "Bündnis für Menschenwürde" und "Augsburg gegen Rechts" rufen für diesen Freitag (7. Juni) zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus auf. Anlass seien die bevorstehende Europawahl am 9. Juni und das Erstarken rechter Kräfte in Europa, teilte die Veranstalter am Mittwoch mit. Die Demo soll um 17 Uhr auf dem Augsburger Rathausplatz stattfinden.

Man wolle ein deutliches Signal für ein offenes und demokratisches Europa setzen, das tolerant, vielfältig und bunt sei. "Als selbstbewusste Gesellschaft schauen wir nicht tatenlos zu", betont das Bündnis. Ein Europa, getragen von den Werten der Vielfalt, Toleranz und Menschenwürde, müsse verteidigt werden. Die Gemeinschaft sei wichtiger und stärker als Menschenhass, heißt es weiter.