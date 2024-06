Augsburg (epd). Ein durchweg positives Fazit haben die Veranstalter der diesjährigen Augsburger Sommernächte gezogen, die Samstagnacht zu Ende gegangen waren. Mit erstmals 17 Bühnen und über 220 Künstlerinnen und Künstlern habe Bayerns größtes Stadtfest eine beeindruckende Vielfalt an Musik und Unterhaltung geboten, teilten sie am Sonntagnachmittag mit. Der Höhepunkt am Samstag war demnach das Fußball-EM Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark, das die Augsburger Sommernächte in "ein wahres Augsburger Sommermärchen verwandelte".

An den Augsburger Sommernächten beteiligte sich auch die Kirche. Ein "Geheimtipp zum Innehalten und Entdecken" sei die spektakuläre Innenbeleuchtung in der Ulrichskirche gewesen. Während der Sommernächte erstrahlte sie in farbenprächtigem Licht. Auf dem Programm standen auch abendliche Orgelkonzerte.