Augsburg, Berlin (epd). Der Augsburger Stadtwald wird als Waldgebiet des Jahres 2024 ausgezeichnet. Er wurde ausgewählt, "weil es den Forstleuten vor Ort hervorragend gelingt, den verschiedensten Ansprüchen an einen Wald inmitten einer Großstadt gerecht zu werden", sagte die Geschäftsführerin vom Bund Deutscher Forstleute (BDF), Ines von Keller, laut Mitteilung am Samstag in Berlin. Seit 2012 ernennt der BDF jährlich ein Waldgebiet des Jahres. Die Auszeichnung soll voraussichtlich am 20. März 2024 im Goldenen Saal des Rathauses in Augsburg feierlich übergeben werden.

Bei dem ausgewählten Gebiet handelt es sich um den ehemaligen Auwald entlang des Lechs, der gut 22 Quadratkilometer umfasst. "Dieser Wald bietet Raum für den Naturschutz, für Natura-2000-Gebiete, für Trinkwasserschutz und für die Erholung", sagte von Keller weiter. Er sei eine seit Jahrhunderten bewirtschaftete Kulturlandschaft, die aufgrund ihrer Naturnähe hohe ökologische Ansprüche erfülle. Gleichzeitig sei der Stadtwald "ein echter Bürgerwald". Die Forstleute und ihre Partner würden den Menschen den Wald durch verschiedene waldpädagogische Angebote, Aktionen und Veranstaltungen nahe bringen, sagte von Keller. Außerdem verfüge er über ein Wegenetz von rund 170 Kilometern Länge.

Insgesamt bewirtschaftet die Stadt Augsburg 77 Quadratkilometer Wald und ist damit die zweitgrößte kommunale Waldbesitzerin in Deutschland. Etwa fünfzig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der städtischen Forstverwaltung kümmern sich um Augsburgs Wälder. "Augsburgs Stadtwald ist ein Alleskönner und dies verdankt er all den engagierten Menschen, die sich für ihn tagtäglich einsetzen", sagte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Derzeit werde ein großes Veranstaltungsprogramm für 2024 erarbeitet mit Vortragsreihen, Waldspaziergängen, Waldsäuberungsaktionen sowie Ferienprogrammen für Kinder und Jugendliche.

Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) mit Sitz in Berlin vertritt die Interessen der Beschäftigten im öffentlichen und privaten Forstdienst.