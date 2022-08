Fürth (epd). Die Ausgaben für Sozialhilfe-Leistungen in Bayern sind im vergangenen Jahr um knapp fünf Prozent gestiegen. Die Zahlungen nach SGB XII lagen 2021 bei knapp 1,35 Milliarden Euro (brutto), wie das Statistische Landesamt in Fürth am Dienstag mitteilte. Den größten Posten machten mit rund zwei Dritteln der gesamten Nettoausgaben Leistungen für Hilfe zur Pflege aus (678,4 Millionen Euro).

Sie stiegen mit einem Plus von 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr am stärksten. Die Ausgaben für Hilfen zur Gesundheit einschließlich Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gingen dagegen um rund 11,5 Prozent zurück.