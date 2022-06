Nürnberg, Erlangen (epd). Porträts von Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, zeigt ab Dienstag, 21. Juni, die Ausstellung "Spieglein, Spieglein an der Wand … Fluchtwege - Lebenswege im Portrait" in Nürnberg. Im Caritas-Pirckheimer-Haus sind die Bilder mit Infotafeln zu sehen, die von den Motiven und von der rechtlichen und persönlichen Situation dieser Personen erzählen, teilte die Caritas-Pirckheimer-Akademie am Dienstag mit. Die Bilder sind bis zum 29. Juli zu sehen.

Die Ausstellung ist aus einem Projekt entstanden, bei dem Studierende und Lehrende der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Geflüchtete, Mitarbeitende des FAU Integra-Projekts und Künstlerinnen und Künstler der Stadt Erlangen zusammengearbeitet haben. Sie erzählt über Fluchtwege und über den Versuch, neu anzukommen. Sie solle aber auch eine "zum Dialog mit dem Anderen" einladen, heißt es in der Mitteilung. Die Bilder dazu hat Fotografin Heike Steinweg gemacht.