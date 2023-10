München (epd). Die Ausstellung "Operation Finale" über die Jagd nach dem untergetauchten NS-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann ist erstmals in Deutschland zu sehen. Ab dem 24. November zeigt das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst (SMÄK) in München, wie der israelische Geheimdienst Mossad 1960 Adolf Eichmann in Argentinien ausfindig machte, wie seine Entführung nach Israel gelang und wie ihm schließlich der Prozess gemacht wurde, teilte das Museum am Montag mit.

Der Eichmann-Prozess sei der erste große Prozess gewesen, in dem Holocaust-Opfer vor der Weltöffentlichkeit NS-Verbrechen schilderten, heißt es weiter. Für das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst spielt die Ausstellung eine besondere Rolle: Sie leiste einen Beitrag zur Erinnerungsarbeit für den heutigen Museumsstandort, sagte Direktor Arnulf Schlüter. Auf dem Areal sollte ab 1938 ein Kanzleigebäude der NSDAP errichtet werden. Die Besitzer der Wohnhäuser wurden enteignet und die Gebäude abgerissen.

"Operation Finale" ist den Angaben zufolge eine Multimedia-Ausstellung, die vom Maltz Museum (USA) in Zusammenarbeit mit dem Mossad und ANU in Tel Aviv - dem Museum des jüdischen Volkes - entwickelt wurde. Zu sehen sind Kurzfilme, 70 Fotografien, 60 Exponate sowie eine Nachbildung der kugelsicheren Glaskabine, in der Adolf Eichmann während des Prozesses aussagte.

Adolf Eichmann war als SS-Obersturmbannführer maßgeblich für die Deportation und Ermordung von Juden verantwortlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg floh Eichmann nach Argentinien, wo er 15 Jahre lang untertauchen konnte. Im Mai 1960 spürten ihn Mossad-Agenten auf und entführten ihn nach Israel, wo ihm der Prozess gemacht wurde. Am 15. Dezember 1961 wurde er zum Tode verurteilt. Die Ausstellung ist bis 30. April 2024 zu sehen.