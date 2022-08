Kitzingen (epd). In der Alten Synagoge Kitzingen gibt es im September die Ausstellung "Tod den Nazi-Verbrechern! - Widerstand gegen den Nationalsozialismus am Kriegsende" der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin zu sehen. Sie beleuchte die Aufstände bisher wenig bekannter regionaler Gruppen, teilte der Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen mit. Die Ausstellung ist von 4. bis 27. September täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Trotz der alliierten Übermacht rief die NS-Führung gegen Kriegsende dazu auf, den Kampf bis "zum letzten Blutstropfen" fortzusetzen. Einzelne stellten sich den nationalsozialistischen Zerstörungsbefehlen entgegen, diese Kundgebungen wurden laut Mitteilung häufig von Frauen getragen, "Aufstände" der Frauen in Gerolzhofen und Ochsenfurt seien dafür wenig bekannte regionale Beispiele. Auch in Kitzingen agierten Widerstandsgruppen, deren Handeln bisher eher punktuell in die öffentliche Wahrnehmung gerückt wurde. Sie alle solle die Schau würdigen.