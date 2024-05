Tag der Pflege

Ärztin warnt vor Burnout bei pflegenden Angehörigen: "Die Menschen können nicht mehr"

Lesezeit: 3 Minuten

Rund fünf Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Vier von fünf Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt, zumeist von Angehörigen. Anlässlich des "Internationalen Tags der Pflege" (12. Mai) macht die Chefärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Klinik Jägerwinkel in Bad Wiessee am Tegernsee, Katharina Grobholz, auf die gesundheitlichen Folgen langjähriger Fürsorgearbeit aufmerksam.