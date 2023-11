Studierendenzahlen Theologie

Leere Hörsäle, fehlender Nachwuchs: Über den Rückgang der Theologiestudent*innen an bayerischen Unis

Frederice Stasik wirft einen detaillierten Blick auf die aktuellen Studierendenzahlen der bayerischen Ludwig-Maximilians-Universität in München, der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau – und geht im Gespräch mit Studierendenpfarrer Janning Hoenen der Frage nach, warum viele Hörsäle leer sind.

Lesezeit: 5 Minuten

5 Minuten