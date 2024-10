Würzburg (epd). Der Vorverkauf für die 56. Würzburger Bachtage vom 17. bis 27. November hat begonnen. Das Programm beinhaltet dieses Jahr neben der Musik von Johann Sebastian Bach etwa auch Aufführungen von Werken der Komponisten Antonio Vivaldi oder Anton Bruckner. Eröffnet werden die Bachtage auch heuer wieder mit einem Festakt im Toscanasaal der Würzburger Residenz. Den Festvortrag am 21. November ab 19 Uhr hält Musikwissenschaftler Ulrich Konrad, die Musik steuert an diesem Abend Violinistin Sinn Yang bei.

Fester Bestandteil der Bachtage sind seit jeher auch die Oratorien und Festgottesdienste. Am 23. November ab 19 Uhr in der evangelischen St. Johanniskirche wird die weltberühmte Johannespassion aufgeführt. Neben dem Bachchor sowie Lehrenden und Studierenden der Musikhochschulen Würzburg und Frankfurt treten dort auch Sopranistin Magdalena Harer, Altus Benno Schachtner, Tenor Tilmann Lichdi sowie die Bass-Stimmen Leonard Geiger für die Arien und Manfred Bittner für die Jesus-Worte auf, heißt es im Bachtage-Programm.

Am 24. November findet zudem der Festgottesdienst mit der Bachkantate "Wachet auf ruft uns die Stimme" ab 10 Uhr in der Johanniskirche statt. Auch zum Abschluss gibt es einen Festgottesdienst: Am 1. Dezember ab 10 Uhr wird in der Johanniskirche die Kantate "Nun komm, der Heiden Heiland" aufgeführt. Neben diversen Kammer- und Orchesterkonzerten laden die Veranstalter am 24. November ab 16 Uhr auch zu einem Kinderkonzert zum Mitmachen unter dem Titel "Bach in Socken" in die Johanniskirche ein.