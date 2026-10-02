Bamberg, Fulda (epd). Der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl ist neuer Caritasbischof der Deutschen Bischofskonferenz (DBK). Die Bischöfe bestellten ihn auf ihrer Herbstvollversammlung in Fulda zum bischöflichen Beauftragten für Caritas-Fragen, wie das Erzbistum Bamberg am Freitag mitteilte. Die Caritas gehöre zum Wesenskern der Kirche, sagte Gössl: "Wo Menschen in Not beigestanden wird und Schwache Unterstützung bekommen, wird die Botschaft des Evangeliums ganz konkret."

Bereits während seiner Zeit als Weihbischof war Gössl als Bischofsvikar fast zehn Jahre für die Caritas im Erzbistum Bamberg zuständig. Auch auf DBK-Ebene beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit caritativen Themen. Seit 2014 gehörte er der bisherigen Kommission für caritative Fragen an, zuletzt als deren stellvertretender Vorsitzender.

Caritas steht vor Herausforderungen

Die Caritas stehe vor großen Herausforderungen, so Gössl - vom Fachkräftemangel über den demografischen Wandel bis hin zu schwierigeren finanziellen Rahmenbedingungen: "Dabei dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, worum es im Kern geht: um Menschen, die auf Hilfe, Zuwendung und Solidarität angewiesen sind." Die tätige Nächstenliebe sei Auftrag der ganzen Kirche in der Gesellschaft.