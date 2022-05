Hilpoltstein, Berechtesgaden (epd). Wieder dürfen zwei junge Bartgeier in den bayerischen Alpen in die Freiheit fliegen. Nach den beiden Bartgeierweibchen Bavaria und Wally im vergangenen Jahr, werden am 9. Juni wieder zwei Vögel im Nationalpark Berchtesgaden ausgewildert, teilte der Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Freitag mit. Die Auswilderung gehört zu einem auf insgesamt zehn Jahre angelegten Wiederansiedlungsprojekt, mit dem einer der größten europäischen Greifvögel wieder heimisch gemacht werden soll. Sein Bestand war in Deutschland vor über 100 Jahre durch den Menschen ausgerottete worden, heißt es in der Mitteilung.

Man werde wieder zwei weibliche, noch nicht flugfähige Bartgeier aus einem spanischen Zuchtzentrum in eine eingezäunte Nische in einer Felswand setzen, hieß es. Die Auswilderung der seltenen und faszinierenden Greifvogelart findet im Rahmen eines internationalen Projekts zur Wiederansiedlung des Bartgeiers in den Alpen statt. Der Aufstieg des Teams zur Nische lässt sich im Internet per Livestream verfolgen.

In einem Zuchtprogramm werden laut LBV seit 1986 im Alpenraum zusammen mit dem in den 1970er Jahren gegründeten EEP (Europäisches Erhaltungszuchtprogramm) der Zoos junge Bartgeier ausgewildert. Während sich die Vögel in den West- und Zentralalpen seit 1997 wieder selbstständig vermehren würden, komme die natürliche Reproduktion in den Ostalpen nur schleppend voran. Daher gebe es das vom LBV und dem Nationalpark Berchtesgaden initiierte und betreute Projekt zur Auswilderung von jungen Bartgeiern im bayerischen Teil der deutschen Alpen.